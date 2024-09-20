Всегда была в его тени: как выглядит вторая жена и мать единственного сына Поплавского, с которой он был 30 лет

Она родила ему в браке единственного сына Александра

Михаил Поплавский – известная и весьма одиозная личность в украинской культуре, политике и образовании. Сегодня, 28 ноября, у поющего ректора день рождения — ему исполнилось 76 лет. А в прошлом году артист устроил себе пиар-интервью, посвященное его юбилею. В нем он рассказал, в частности, и о своей семье, детях и внуках. А вот о женах артиста известно не так уж и много.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Михаила Поплавского, а особенно о его второй жене Людмиле, которая родила ему сына и была с ним в браке около 30 лет.

Михаил Поплавский — что известно о его браке, длиной в 30 лет

Михаил Поплавский был официально женат два раза. Впервые он женился в 24 года на односельчанке Людмиле Глибиевской. Однако, этот брак продлился чуть больше года. Пара разошлась, якобы потому, что женщина не разрешала Михаилу учится в университете.

Первая свадьба Михаила Поплавского

Второй раз Михаил Поплавский женился в начале 80-х, и его вторую жену также зовут Людмила. И вот с ней он прожил около 30 лет, в этом браке родился единственный "законный" сын ректора Александр.

О второй жене Поплавского мало что известно, разве только, что она была студенткой библиотечного факультета института культуры, а познакомились они на дискотеке. Всю жизнь Людмила была в тени публичного мужа-ректора и певца, она крайне редко появлялась с ним на публике, а в сети есть всего несколько их совместных фото. Также есть информация о том, что Людмила Поплавская занималась туристическим бизнесом.

Михаил Поплавский со второй женой и сыном

Однако, спустя 30 лет брака, в 2009 году Поплавский развелся Людмилой, с которой у него родился сын Александр. К слову, женщина — заботливая бабушка и помогает сыну с его детьми, которых уже трое.

Поплавский со второй женой Людмилой

Семья Михаила Поплавского

Что касается Михаила Поплавского, то он не раз заявлял в интервью — то ли всерьез, то ли в шутку, что никогда не бывает одинок, а в его жизни всегда присутствует секс и красивые молодые женщины. Стоит также отметить, что по слухам, у Поплавского есть еще четверо внебрачных детей, однако он их всех признал и общается с ними, но никому не показывает.

Михаил Поплавский с сыном Александром

