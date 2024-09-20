Завжди була в його тіні: як виглядає друга дружина та мати єдиного сина Поплавського, з якою він прожив 30 років
-
-
Вона народила йому у шлюбі єдиного сина Олександра
Михайло Поплавський – відома та вельми одіозна особистість в українській культурі, політиці та освіті. Сьогодні, 28 листопада, у співаючого ректора день народження — йому виповнилося 76 років. А торік артист влаштував собі піар-інтерв'ю, присвячене його ювілею.У ньому він розповів, зокрема, і про свою сім’ю, дітей та онуків. А ось про дружин артиста відомо не так уже й багато.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Михайла Поплавського, а особливо про його другу дружину Людмилу, яка народила йому сина і була з ним одружена близько 30 років.
Михайло Поплавський — що відомо про його шлюб, довжиною 30 років
Михайло Поплавський був офіційно одружений двічі. Вперше він одружився у 24 роки на односельчанці Людмилі Глібієвській. Однак цей шлюб тривав трохи більше року. Пара розійшлася, нібито тому, що жінка не дозволяла Михайлу навчатися в університеті.
Вдруге Михайло Поплавський одружився на початку 80-х, і його другу дружину також звуть Людмила. І ось вже з нею він прожив близько 30 років, у цьому шлюбі народився єдиний "законний" син ректора Олександр.
Про другу дружину Поплавського мало що відомо, хіба те, що вона була студенткою бібліотечного факультету інституту культури, а познайомилися вони на дискотеці. Все життя Людмила була в тіні публічного чоловіка-ректора та співака, вона вкрай рідко з’являлася з ним на публіці, а в мережі є лише кілька їхніх спільних фото. Також є інформація про те, що Людмила Поплавська займалася туристичним бізнесом.
Однак через 30 років шлюбу у 2009 році Поплавський розлучився Людмилою, з якою у нього народився син Олександр. До речі, жінка — дбайлива бабуся і нині допомагає синові з його дітьми, яких уже троє.
Щодо Михайла Поплавського, то він не раз заявляв в інтерв’ю — чи то всерйоз, чи то жартома — що ніколи не буває самотній, а в його житті завжди присутній секс і гарні молоді жінки. Варто також зазначити, що за чутками, Поплавський має ще четверо позашлюбних дітей, проте він їх усіх нібито визнав і спілкується з ними, але нікому не показує.
