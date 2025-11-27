Астаф’єва з Крупіним, а Мішина з Дьоміним? Найнесподіваніші пари в українському шоу-бізнесі

У відносини деяких із цих зірок важко повірити

Світ шоу-бізнесу наповнений інтригами, чутками та домислами. Особливо це стосується особистого життя знаменитостей. Деякі відкрито заявляють про свої стосунки, інші тримають особисте в секреті.

"Телеграф" розповідає про найнесподіваніші пари в українському шоу-бізнесі.

Хто із зірок із ким зустрічався — цікаві подробиці

Володимир Дантес та Світлана Тарабарова

Задовго до весілля та розлучення з Надією Дорофєєвою Володимир Дантес крутив роман зі співачкою Світланою Тарабаровою. Їхні стосунки зародилися під час участі у "Фабриці зірок", коли майбутні зірки були ще зовсім юні, і тривали близько трьох років. Більше того, закохані навіть планували весілля, але до цього не дійшло, і вони розійшлися.

Володимир Дантес та Світлана Тарабарова

Олена Тополя та Вадим Лисиця

Нинішня дружина Тараса Тополі з "Антитіла" співачка Олена Тополя (Alyosha) у минулому була у стосунках із продюсером Вадимом Лисицею. Вони були разом близько 7 років та розійшлися у 2011 році. Як пізніше розповідав Лисиця, причиною розставання стала творчість, яка для нього була важливішою.

Олена Тополя та Вадим Лисиця

Дзідзьо та Оля Цибульська

Цій парочці приписували роман дуже давно, навіть ходили чутки про те, що син Олі Цибульської від Михайла Хоми (Дзідзьо). Ймовірно, це було на тлі того, що артисти випустили кілька спільних хітів, а сама співачка, яка весь цей час була щасливо заміжня, старанно приховувала чоловіка від публіки. Згодом і Ольга, і Михайло спростували чутки про роман, назвавши свої стосунки виключно професійними.

Дзідзьо та Оля Цибульська

Даша Астаф’єва та Михайло Крупін

У далекому минулому співачка та модель Даша Астаф’єва була у стосунках із виконавцем Мішею Крупіним. Скільки тривав їхній роман невідомо, бо артисти ретельно його приховували. Однак у щось більше це не переросло, і вони розійшлися. При цьому знаменитостям вдалося зберегти дружні відносини.

Даша Астаф’єва та Михайло Крупін

Настя Каменських та Геннадій Вітер

На початку творчої кар’єри Насті Каменських приписували роман із телеведучим Геннадієм Вітером. Ці чутки були не на порожньому місці, адже казали, що парочку часто бачили разом, Гена зазирав до Насті за лаштунки чи в гримерку. Більше того, вони були помічені за обіймами та поцілунками. Тоді навіть ходили чутки, що Каменських і Вітер заручені. Проте співачка завжди старанно приховувала особисте життя, тож роман із телеведучим так і залишається непідтвердженим.

Настя Каменських та Геннадій Вітер

Ксеній Мішина та Слава Дьомін

Чутки про роман актриси Ксенії Мішиної та радіоведучого Слави Дьоміна з’явилися зовсім недавно. Зірки самі підігріли ці припущення фанатів, опублікувавши фото спільного проведення часу. Якось вони у вихідні випадково зустрілися і вирішили провести день разом — Ксенія зі своїм сином, а Слава зі своїм. Судячи з кадрів у соцмережах, їм було весело. Після цього заговорили про романтичні стосунки пари, але підтвердження цього поки що немає.

Настя Каменських та Геннадій Вітер

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лайма Вайкуле виконала "Щедрик" у рекламі АТБ і розлютила українців. Співачку називають амбасадором добрих росіян.