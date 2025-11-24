Може, вони п’яні? Полякова та Єфросиніна розлютили українців сміхом під пісню про загиблих воїнів (відео)

Телеведуча та співачка викликали новий скандал своєю поведінкою

Співачка Оля Полякова та телеведуча Маша Єфросиніна обурили українців своєю поведінкою. Під час виконання пісні про загиблих воїнів молдавським артистом Іваном Люленновим на сцені "Ліги Сміху" веселі подружки сміялися до сліз.

Кадри з Олею і Машею завірусилися в тік-току. На відео видно, що на передньому плані Люленов виконує зворушливу пісню "Віддаю", в якій є слова "Поверни тих, хто на небесах, янголами". У цей час на задньому плані Полякова та Єфросиніна дуріють і весело сміються. Причому варто зауважити, що подібним чином поводяться й інші учасники "Ліги Сміху", які є на задньому плані.

Однак саме поведінка співачки та телеведучої викликала обурення українців. У коментарях до ролика користувачі засудили Полякову та Єфросинину, однак були і ті, хто припустили, що відео змонтоване і пісня була накладена пізніше.

Знову скажуть що змонтували та перекрутили

У будь-якому випадку це не гарно, коли людина співає

Я думала, що одна це помітила, і це як мінімум не повага до співаючого артиста.

Щасливі обличчя далеких до війни людей

Може, вони п’яні?

Я б взагалі закрила всі розважальні шоу до кінця війни

Та там всі сміються, але я бачу, що нарізка

Не тільки вони так поводяться, питання до всіх

Теж це помітила, це жахливо виглядало

Теж одразу це помітила. Дуже різало око

А їм то що, вони ж нікого не втратили

Там усі так поводяться

