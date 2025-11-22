Яскрава учасниця залишила шоу "Холостяк". Хто з дівчат розгнівав Цимбалюка у шостому випуску

Одна з учасниць залишила проект у шостому випуску

У п’ятницю, 21 листопада, на телеканалі СТБ вийшов шостий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14". Головний герой нового сезону, 35-річний український актор Тарас Цимбалюк, залишив у проекті не всіх учасниці. Одній із дівчат довелося покинути шоу.

Хто вилетів із "Холостяка" у 6 випуску?

Ще до церемонії троянд учасниця Юлія Коренюк записала для Тараса відеозвернення, а потім зустрілася з ним особисто та сказала, що хоче покинути проект. За словами дівчини, вона сумує за сином. Однак у розмові з актором вона зізналася, що справа не лише в цьому, а ще й у тому, що їй важко і вона не готова розкриватись на проекті. При цьому здавалося, що Юля хоче, аби Тарас попросив її залишитися. Однак поведінка і маніпцляції дівчини сильно розгнівали головного героя, тому він не став затримувати її на проекті.

Юлия Коренюк покинула шоу "Холостяк"

Під час церемонії троянд Цимбалюк до останнього тримав дівчат у напрузі, оскільки на столі були не всі троянди. Після того, як він вручив квіти всім учасницям, залишилася лише Надін, з якою він мав тепле особисте побачення і уперше на проекті поцілувався. Наприкінці Тарас дістав троянду з внутрішньої кишені піджака і вручив дівчині.

Хто залишився у шоу після 6 випуску:

Валерія Жуковська, 28-річна вершниця з Миколаєва

Ірина Кулешина, 30-річна бізнесвумен із Києва

Надін Головчук, 26-річна модель із Хмельницького

Ольга Дзундза, 38-річна фітнес-тренер із Харкова

Оксана Шанюк, 30-річна косметолог із Києва

Дар’я Романець, 28-річна власниця весільного агентства з Дніпра

Ірина Пономаренко, 26-річна модель із Хмельницького

Анастасія Половінкіна, менеджер у мілтек-сфері

