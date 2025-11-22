Яркая участница покинула шоу "Холостяк". Кто из девушек разгневал Цымбалюка в шестом выпуске
Одна из участниц покинула проект в шестом выпуске
В пятницу, 21 ноября, на телеканале СТБ вышел шестой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14". Главный герой нового сезона, 35-летний украинский актер Тарас Цымбалюк, оставил в проекте не всех участниц. Одной из девушек пришлось покинуть шоу.
Кто вылетел из "Холостяка" в 6 выпуске?
Еще до церемонии роз участница Юлия Коренюк записала для Тараса видеообращение, а потом встретилась с ним лично и сказала, что хочет покинуть проект. По словам девушки, она скучает за сыном. Однако в разговоре с актером она призналась, что дело не только в этом, а еще и в том, что ей тяжело и она не готова раскрываться на проекте. При этом казалось, что Юля хочет, чтобы Тарас попросил ее остаться. Однако поведение и манипцляция девушки сильно разгневали главного героя, поэтому он не стал задерживать ее на проекте.
Во время церемонии роз Цимбалюк до последнего держал девушек в напряжении, так как на столе были не все розы. После того, как он вручил цветы всем участницам, осталась только Надин, с которой он имел теплое личное свидание и впервые на проекте поцеловался. В самом конце Тарас достал розу с внутреннего кармана пиджака и вручил девушке.
Кто остался в шоу после 6 выпуска:
- Валерия Жуковская, 28-летняя всадница из Николаева
- Ирина Кулешина, 30-летняя бизнесвумен из Киева
- Надин Головчук, 26-летняя модель из Хмельницкого
- Ольга Дзундза, 38-летняя фитнес-тренер из Харькова
- Оксана Шанюк, 30-летняя косметолог из Киева
- Дарья Романец, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра
- Ирина Пономаренко, 26-летняя модель из Хмельницкого
- Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере
