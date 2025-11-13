"Ты ему слово, а он тебе — окей". Цитаты Цымбалюка в "Холостяке" вызвали шквал смеха в сети (видео)

Пользователи обсуждают словарный запас звезды

Главный герой популярного реалити-шоу "Холостяк 2025" Тарас Цымбалюк стал объектом шуток в сети. Украинцам не дают покоя не только образы актера в проекте, но и его реакции на события.

Певец и видеоблогер из Харькова Женя Белозеров показал в собственном ролике нарезки с нового сезона, как Цымбалюк словно безэмоционально разговаривает с девушками и реагирует на их откровения.

Подборку цитат с "холостяком" Белозеров выложил в ТікТок. В комментариях к видео украинцы делятся своими впечатлениями, как известная звезда почти в каждом предложении использует слова-"паразиты" — как вот "прикольно", "типа", "опача", "ок, круто", "класс", "ухты" и другие. Кроме этого, пользователи подчеркнули безэмоциональность мужчины и незаинтересованность в участницах шоу.

Словарный запас вышел из чата

Ты ему слово, он тебе – окей

Такой безэмоциональный и не заинтересованный ну это же не интересно смотреть, разочарованная этим сезоном

Блин, он как тот же двоюшник из последней парты, у которого словарный запас это 100 слов

50 оттенков серьезной, опа, ахахахахах, круто, класс, окей, прикольно, интересно, ага

Придумала идею для алко-вечеринки: пить каждый раз, как Тарас-холостяк на свидании говорит "прикольно"

Напомним, что реалити-проект "Холостяк" каждый раз попадает в скандалы. Недавно шоу заподозрили в сотрудничестве с россиянами.