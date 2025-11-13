"Ты ему слово, а он тебе — окей". Цитаты Цымбалюка в "Холостяке" вызвали шквал смеха в сети (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пользователи обсуждают словарный запас звезды
Главный герой популярного реалити-шоу "Холостяк 2025" Тарас Цымбалюк стал объектом шуток в сети. Украинцам не дают покоя не только образы актера в проекте, но и его реакции на события.
Певец и видеоблогер из Харькова Женя Белозеров показал в собственном ролике нарезки с нового сезона, как Цымбалюк словно безэмоционально разговаривает с девушками и реагирует на их откровения.
Подборку цитат с "холостяком" Белозеров выложил в ТікТок. В комментариях к видео украинцы делятся своими впечатлениями, как известная звезда почти в каждом предложении использует слова-"паразиты" — как вот "прикольно", "типа", "опача", "ок, круто", "класс", "ухты" и другие. Кроме этого, пользователи подчеркнули безэмоциональность мужчины и незаинтересованность в участницах шоу.
@jbelozerov
Зібрав підбірку цитат холостяка 😁🤌🏻♬ оригінальний звук - Женя Білозеров
- Словарный запас вышел из чата
- Ты ему слово, он тебе – окей
- Такой безэмоциональный и не заинтересованный ну это же не интересно смотреть, разочарованная этим сезоном
- Блин, он как тот же двоюшник из последней парты, у которого словарный запас это 100 слов
- 50 оттенков серьезной, опа, ахахахахах, круто, класс, окей, прикольно, интересно, ага
@annshvets Ого, прікольно #холостяк #цимбалюк #прікольно #ламівій #ламінуваннявій ♬ оригинальный звук - Брови|Вії|Кропивницький
- Придумала идею для алко-вечеринки: пить каждый раз, как Тарас-холостяк на свидании говорит "прикольно"
Напомним, что реалити-проект "Холостяк" каждый раз попадает в скандалы. Недавно шоу заподозрили в сотрудничестве с россиянами.