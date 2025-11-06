Ведущий "Холостяка" нарвался на хейт украинцев из-за шутки о визите Джоли в Херсон

Это не первый скандал с шоуменом во время войны

Ведущий развлекательного реалити-шоу Григорий Решетник пошутил о приезде голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон, который ежедневно подвергается атакам россиян.

Что нужно знать:

Григорий Решетник выложил шутки о приезде Анджелины Джоли в Украину

Его сообщения вызвали критику украинцев из-за обстрелов Херсона и попытки "пиара" на войне

Семья Решетников уже раньше попадала в скандалы из-за провокационных постов

Известный украинский шоумен в соцсети Threads пытался повеселить своих подписчиков и поклонников проектов "Холостяк" и "Холостячка", шутя о приезде знаменитого посла доброй воли ЮНИСЕФ в город, который в 2022 году находился под оккупацией российской армии, а теперь каждый день подвергается атакам военных страны-агрессора.

"Знакомьтесь — наша новенькая", "ну наконец — уже бегу встречать", — написал Решетник, подкрепив сообщения сгенерированными ИИ фото Джоли как участницы шоу "Холостячка". Своего мужа в комментариях поддержала Кристина Решетник, а также сам аккаунт канала СТБ, на котором и работает ведущий.

К ней на свидание я бы тебя отпустила написала Кристина Решетник

Похоже, следующий сезон "Холостячки" будет просто голливудский комментарий СТБ

Однако подобные шутки звезды подвергли критике в сети. Некоторые украинцы отметили, что шоумен шутит о Херсоне, но при этом не реагирует на постоянные обстрелы города. По словам людей, Григорий мог бы вместо шуток приехать и помочь городу, а не хайповать на этой теме.

А может, вы что-то умнее напишете, чтобы помочь городу, который каждый день страдает от обстрелов? А не хайповать там, где кто-то пытается помочь? Или самому приехать смелости не хватит уже? пишут возмущенные пользователи

Берите своего холостяка, жену и приезжайте в Херсон, а мы посмотрим на ваши шутки, а нет яиц не хватит!!!!

Так может поедете в Херсон? Посмотрите чего она приехала и мозг включится что уместно а что нет. Потому что у вас одна х**ня в голове

Также украинцы пишут в сети, что Решетник пиарится на новости об Анджелине, приехавшей в воюющую Украину с благотворительной миссией.

Херсон постоянно находится под обстрелами, и я считаю нецелесообразные шутки об этом городе. Разделяю мнение людей, раскритиковавших Григория в Тредсе

Это не первый скандал с семьей Решетников. В декабре 2023 года жена шоумена нарвалась на критику по поводу ее веселья во время войны. А в феврале 2024 года Григорий написал провокационный пост о Валерии Залужном и нарвался на хейт.