"Просто стыд": жену Решетника захейтили в Инстаграм

Какое видео на странице Instagram Кристины Решетник спровоцировало хейтеров

Ранее Григория Решетника уже хейтили за посещение концерта Бейонсе в Варшаве. Теперь под "горячую руку" ненавистников попала и его жена. Обычно подписчики ее хвалят и любуются красотой. Однако точно не в этот раз.

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника чуть ли не впервые нарвалась на хейт в соцсети. А поводом стало видео, где Кристина возле загородного ресторана пляшет. На странице блоггерша поделилась, что посетила итальянский ресторан под Киевом. На видео показано, как Кристина подплясывает под музыку и улыбается. Она одета в короткое черное платье и элегантные каблуки.

Снимок экрана с видео Кристины Решетник

Подписчикам блоггерши это не очень понравилось. Большинство начали писать гневные комментарии и осуждать Кристину за веселье во время войны.

"К чему эти танцы? Война в Украине, чему радоваться."

"Если бы мужчина был на войне — так бы не скурчилась на все 32"

"Представительница той касты, которой война по цимбалам"

"Грустно за таких украинцев. Пол Украины плачут, а тут танцы"

"Играет "вся" Украина"

Комментарии под видео жены Решетника

Комментарии под видео жены Решетника

Однако нашлись и те, кто поддержал блоггер. Фаны начали хвалить внешний вид девушки и посоветовали не обращать внимания на хейт.

"Чрезвычайно красивые. Платья и мейк бомбежные"

"Вы для меня пример настоящей женственности"

"Какая красота невероятная"

"Супер – вид и платьице просто бомба! Все прекрасно и уместно!"

Ранее "Телеграф" делился, что Григорий Решетник рассекретил, будет ли новый "Холостяк". Ведущий рассказал о подробностях следующего сезона.