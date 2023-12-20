"Просто стыд": жену Решетника захейтили в Инстаграм
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Какое видео на странице Instagram Кристины Решетник спровоцировало хейтеров
Ранее Григория Решетника уже хейтили за посещение концерта Бейонсе в Варшаве. Теперь под "горячую руку" ненавистников попала и его жена. Обычно подписчики ее хвалят и любуются красотой. Однако точно не в этот раз.
Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника чуть ли не впервые нарвалась на хейт в соцсети. А поводом стало видео, где Кристина возле загородного ресторана пляшет. На странице блоггерша поделилась, что посетила итальянский ресторан под Киевом. На видео показано, как Кристина подплясывает под музыку и улыбается. Она одета в короткое черное платье и элегантные каблуки.
Подписчикам блоггерши это не очень понравилось. Большинство начали писать гневные комментарии и осуждать Кристину за веселье во время войны.
"К чему эти танцы? Война в Украине, чему радоваться."
"Если бы мужчина был на войне — так бы не скурчилась на все 32"
"Представительница той касты, которой война по цимбалам"
"Грустно за таких украинцев. Пол Украины плачут, а тут танцы"
"Играет "вся" Украина"
Однако нашлись и те, кто поддержал блоггер. Фаны начали хвалить внешний вид девушки и посоветовали не обращать внимания на хейт.
"Чрезвычайно красивые. Платья и мейк бомбежные"
"Вы для меня пример настоящей женственности"
"Какая красота невероятная"
"Супер – вид и платьице просто бомба! Все прекрасно и уместно!"
Ранее "Телеграф" делился, что Григорий Решетник рассекретил, будет ли новый "Холостяк". Ведущий рассказал о подробностях следующего сезона.