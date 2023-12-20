"Просто сором": дружину Решетника захейтили в Інстаграм

Яке відео на сторінці в Instagram Крістіни Решетник спровокувало хейтерів

Раніше Григорія Решетника вже хейтили за відвідування концерту Бейонсе у Варшаві. Тепер під "гарячу руку" ненависників потрапила і його дружина. Зазвичай підписники її хвалять та милуються красою. Проте точно не цього разу.

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника чи не вперше нарвалася на хейт в соцмережі. А приводом стало відео, де Крістіна біля заміського ресторану танцює. На сторінці блогерка поділилася, що відвідала італійський ресторан під Києвом. На відео показано, як Крістіна підтанцьовує під музику та посміхається. Вона вдягнена у коротку чорну сукню та елегантні підбори.

Знімок екрану з відео Крістіни Решетник

Підписникам блогерки це не дуже сподобалось. Більшість почали писати гнівні коментарі та засуджувати Крістіну за веселощі під час війни.

"До чого ці танці? Війна в Україні, чому радіти."

"Якби чоловік був на війні — так би не шкірилася на всі 32"

"Представниця тієї касти, якій війна по цимбалам"

"Сумно за таких українців. Пів України плачуть, а тут танці"

"Гуляє "вся" Україна"

Коментарі під відео дружини Решетника

Коментарі під відео дружини Решетника

Однак знайшлися й ті, хто підтримали блогерку. Фани почали хвалити зовнішній вигляд дівчини та порадили не звертати увагу на хейт.

"Надзвичайно красиві. Плаття і мейк бомбезні"

"Ви для мене приклад справжньої жіночності"

"Яка краса неймовірна"

"Супер — вигляд і сукеночка просто бомба! Все прекрасно і доречно!"

Раніше "Телеграф" ділився, що Григорій Решетник розсекретив, чи буде новий "Холостяк". Ведучий розповів про подробиці про наступний сезон.