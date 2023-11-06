Григорій Решетник розкрив головну інтригу, чи буде новий "Холостяк" під час війни (відео)

Ведучий відкрив деякі подробиці про новий сезон

Відомий український телеведучий Григорій Решетник, якого нещодавно захейтіли в мережі за відвідування концерту Бейонсе, розкрив головну інтригу — чи буде новий сезон "Холостяка" під час війни. Так, за словами ведучого, підготовка вже триває.

Про це Решетник розповів у рубриці "33 питання" на ютуб-каналі "Люкс ФМ".

Як зазначив телеведучий, підготовка йде, вони з каналом планують, як це можна реалізувати в умовах обстрілів, повітряних тривог та трагічних подій в Україні. Більше того, на сайті телеканалу СТБ навіть можна подати заявку на участь, тобто ці заявки приймають.

"Я свято вірю, що і "Холостяку", і "Холостячці" бути, і ми все-таки реалізуємо. Зараз йде швидше пошук, тому що багато залежить від ситуації в країні. У нас велика команда, яку треба знімати. Сирени, тривоги дуже заважають романтиці. І коли романтичне побачення перебиватиметься у реальному житті, у кадрі, переходом в укриття, то можна втратити драйв всього шоу. Але ми працюємо над тим, щоб це вийшло", — розповів Григорій Решетник.

За його словами, багато українців запитують про те, як і де заповнювати анкету, тому він усіх направляє на сайт телеканалу, де можна залишити заявку на участь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дворічний син Григорія Решетника показав непристойний жест окупантам. Ведучий показав у мережі, як це було.