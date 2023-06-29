"Кому війна, а кому відпочинок": у мережі захейтили Григорія Решетника за відвідування концерту Бейонсе у Польщі

Варшавський концерт Бейонсе зібрав багато українських зірок, зокрема подружжя Решетників

Популярна співачка Бейонсе з аншлагом виступила у Варшаві, до слова, в капелюсі українського бренду. Серед гостей було чимало зірок, в тому числі український телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною.

Як повідомляє "Телеграф", у мережі бурхливо відреагували на поїздку "вічного" ведучого шоу "Холостяк" до Польщі. В коментарях під дописами Григорія і Христини в Instagram багато користувачів висловлюють обурення.

Так, Христина Решетник поділилася роликом з концерту і написала, що здійснилася її мрія. Сам Григорій опублікував знімок із кумами, з якими родина зустрілася в Варшаві. Дописи зібрали десятки коментарів, чимало українців не зрозуміли вчинку знаменитості. Ось що пишуть користувачі на сторінках Решетників:

"Огидно дивитися";

"А чому Гриша закордоном? На нього берців не вистачило чи броніка?";

"Виставляти такі відео зараз недоречно. Люди страждають, а ви свідомо виставляєте свою радість. Якби чоловік, батько чи брат захищали нашу країну, то, думаю, що такого б відео не було";

"Чоловіку трьох дітей дали можливість не бути призваним, щоб сидіти вдома, захищати дітей, а не тусити, поки його дітей захищають інші батьки";

"Не показуйте це, не провокуйте людей";

"Кому війна, а кому відпочинок".

Водночас деякі коментатори стали на бік зіркової пари. "Якщо є можливість відволіктися, то тільки за"; "Хай насолоджуються життям, воно в нас одне": йдеться у коментарях. Варто додати, що у Решетника є законне право перетинати кордон, бо він є багатодітним батьком.

Додамо, що на концерт поп-діви завітали й інші українські відомі персони: співачки Олександра Зарицька (гурт Kazka), Діана Глостер, Анна Трінчер і Анастасія Кожевнікова (ексучасниця ВІА-ГРА), блогерка Ксюша Манекен. Тоді як виконавиця Оля Полякова звинуватила Бейонсе у плагіаті її виступів, звернувши увагу на момент шоу, де співачка "літає" над сценою в яскравому плащі, а потім сідає на декоративного коня.

Полякова заявила про плагіат Бейонсе

Співачка жартує про "свого коня" на виступі Бейонсе

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережа осудили за виступ на закордонному корпоративні з "російським шлейфом" українського ведучого Володимира Остапчука. У цей скандал також потрапила Вєрка Сєрдючка.