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"Кому війна, а кому відпочинок": у мережі захейтили Григорія Решетника за відвідування концерту Бейонсе у Польщі

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Григорій Решетник Новина оновлена 29 червня 2023, 16:36
Григорій Решетник. Фото instagram.com/grisha_reshetnik

Варшавський концерт Бейонсе зібрав багато українських зірок, зокрема подружжя Решетників

Популярна співачка Бейонсе з аншлагом виступила у Варшаві, до слова, в капелюсі українського бренду. Серед гостей було чимало зірок, в тому числі український телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною.

Як повідомляє "Телеграф", у мережі бурхливо відреагували на поїздку "вічного" ведучого шоу "Холостяк" до Польщі. В коментарях під дописами Григорія і Христини в Instagram багато користувачів висловлюють обурення.

Так, Христина Решетник поділилася роликом з концерту і написала, що здійснилася її мрія. Сам Григорій опублікував знімок із кумами, з якими родина зустрілася в Варшаві. Дописи зібрали десятки коментарів, чимало українців не зрозуміли вчинку знаменитості. Ось що пишуть користувачі на сторінках Решетників:

  • "Огидно дивитися";
  • "А чому Гриша закордоном? На нього берців не вистачило чи броніка?";
  • "Виставляти такі відео зараз недоречно. Люди страждають, а ви свідомо виставляєте свою радість. Якби чоловік, батько чи брат захищали нашу країну, то, думаю, що такого б відео не було";
  • "Чоловіку трьох дітей дали можливість не бути призваним, щоб сидіти вдома, захищати дітей, а не тусити, поки його дітей захищають інші батьки";
  • "Не показуйте це, не провокуйте людей";
  • "Кому війна, а кому відпочинок".

Водночас деякі коментатори стали на бік зіркової пари. "Якщо є можливість відволіктися, то тільки за"; "Хай насолоджуються життям, воно в нас одне": йдеться у коментарях. Варто додати, що у Решетника є законне право перетинати кордон, бо він є багатодітним батьком.

Реакція мережі на відвідування Решетниками концерту Бейонсе у Польщі
Реакція мережі на відвідування Решетниками концерту Бейонсе у Польщі
Реакція мережі на відвідування Решетниками концерту Бейонсе у Польщі

Додамо, що на концерт поп-діви завітали й інші українські відомі персони: співачки Олександра Зарицька (гурт Kazka), Діана Глостер, Анна Трінчер і Анастасія Кожевнікова (ексучасниця ВІА-ГРА), блогерка Ксюша Манекен. Тоді як виконавиця Оля Полякова звинуватила Бейонсе у плагіаті її виступів, звернувши увагу на момент шоу, де співачка "літає" над сценою в яскравому плащі, а потім сідає на декоративного коня.

Оля Полякова на концерті Бейонсе
Полякова заявила про плагіат Бейонсе
Оля Полякова на концерті Бейонсе
Співачка жартує про "свого коня" на виступі Бейонсе

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережа осудили за виступ на закордонному корпоративні з "російським шлейфом" українського ведучого Володимира Остапчука. У цей скандал також потрапила Вєрка Сєрдючка.

Теги:
#Концерт #Бейонсе #Григорій Решетник