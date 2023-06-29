"Кому война, а кому отдых": в сети захейтили Григория Решетника за посещение концерта Бейонсе в Польше

Варшавский концерт Бейонсе собрал много украинских звезд, в том числе супругов Решетников

Популярная певица Бейонсе с аншлагом выступила в Варшаве, кстати, в шляпе украинского бренда. Среди гостей было немало звезд, в том числе украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с супругой Кристиной.

Как сообщает "Телеграф", в сети бурно отреагировали на поездку "вечного" ведущего шоу "Холостяк" в Польшу. В комментариях под сообщениями Григория и Кристины в Instagram многие пользователи выражают возмущение.

Так, Кристина Решетник поделилась роликом с концерта и написала, что сбылась ее мечта. Сам Григорий опубликовал снимок с кумовьями, с которыми семья встретилась в Варшаве. Сообщения собрали десятки комментариев, многие украинцы не поняли поступка знаменитости. Вот что пишут пользователи на страницах Решетников:

"Омерзительно смотреть";

"А почему Гриша за границей? На него берцов не хватило или броника?";

"Выставлять такие видео сейчас неуместно. Люди страдают, а вы сознательно выставляете свою радость. Если бы муж, отец или брат защищали нашу страну, то, думаю, что такого видео не было бы";

"Мужчине троих детей дали возможность не быть призванным, чтобы сидеть дома, защищать детей, а не тусить, пока его детей защищают другие отцы";

"Не показывайте это, не провоцируйте людей";

"Кому война, а кому отдых".

В то же время некоторые комментаторы встали на сторону звездной пары. "Если есть возможность отвлечься, то только за"; "Пусть наслаждаются жизнью, она у нас одна": говорится в комментариях. Стоит добавить, что у Решетника есть законное право пересекать границу, потому что он многодетный отец.

Добавим, что концерт поп-дивы посетили и другие украинские известные персоны: певицы Александра Зарицкая (группа Kazka), Диана Глостер, Анна Тринчер и Анастасия Кожевникова (эксучастница ВИА-ГРА), блогерша Ксюша Манекен. В то время как исполнительница Оля Полякова обвинила Бейонсе в плагиате ее выступлений, обратив внимание на момент шоу, где певица "летает" над сценой в ярком плаще, а затем садится на декоративного коня.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть осудили за выступление на зарубежном корпоративе с "российским шлейфом" украинского ведущего Владимира Остапчука. В этот скандал также попала Верка Сердючка.