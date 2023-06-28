Коля Серга не верит в искренность украинских артистов: досталось Потапу, Лободе и Барских (видео)

Артист рассказал, что является главной проблемой украинского шоу-бизнеса

Украинский исполнитель Коля Серга, который с начала полномасштабной войны взял в руки оружие и пошел защищать страну, основав впоследствии "Культурный Десант", раскритиковал ряд других артистов за то, что они неискренние со своей аудиторией, но взамен требуют ее любовь и доверие.

На своей странице в Instagram Коля Серга записал видео, в котором "прошелся" по Светлане Лободе, которая попала в скандал во время концерта в Харькове, а также по Потапу, Монатику и Максу Барских.

Артист отметил, что главной проблемой украинского шоу-бизнеса является то, что ему не хватает правды. Каждый культурный деятель должен нести ответственность за то, что он говорит и что он делает, ведь это влияет на поведение его аудитории.

Коля Серга подчеркнул, что Макс Барских находится в безопасности и ездит по городам Украины с концертами, но поет "Мама не плачь, я вернусь" и складывается ощущение, что его мама очень переживает, когда он уезжает на гастроли, но Макс точно вернется, потому что у него целая команда профессионалов, которая заботится от этом, правильно рассчитывая всю логистику.

Коля Серга раскритиковал Потапа, Лободу и Барских

Что касается Лободы, то Коля считает, что певица так и не научилась видеть и слышать людей, но она очень хочет, чтобы ее принимали, слушали ее песни и приходили на концерты. И, возможно, если бы она признала, что ошиблась не только в том, что работала в россии, но и в том, что не видит никого кроме себя, то это бы имело какой-то эффект. Однако артистка продолжает концентрироваться на себе, считая, что плакат "Харьков без Лободы" может быть только проплаченным.

Вспомнил Коля Серга также Потапа, который в начале войны выехал за границу. Артист считает, что, если бы Потап честно признался, что испугался опасности, ему было страшно и он не может быть образцом для своей аудитории, то такое признание вызвало бы уважение и "лечило" общество.

Коля Серга раскритиковал Потапа, Лободу и Барских

В своей речи исполнитель вспомнил и Монатика, но спустя время он извинился за то, что внес его в список этих артистов. Коля подчеркнул, что смотрел с ним вчера интервью и общался лично, поэтому в отношении его берет свои слова обратно, а относительно других его позиция не изменилась.

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"Телеграф" писал ранее, что украинцы высмеяли Настю Каменских за рыдания о тяжелой жизни. В сети даже запустили новый флешмоб с пародиями на артистку.