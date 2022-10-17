Коля Серга растрогал сеть поэзией, которую посвятил победе над оккупантами: "Знищити" (видео)

Певец, который сейчас служит в ВСУ, призывает стихами защищать "сестрам и братьям" Украину от врагов

Известный украинский певец и телеведущий Коля Серга задекламировал новое стихотворение после того, как в понедельник, 17 октября, украинские города снова атаковали иранские дроны. россия в который раз стреляет по гражданским объектам, не жалея жизни мирных украинцев.

Артист, с первых дней войны пополнивший ряды ВСУ, посвятил стих победе Украины в войне против оккупантов, в котором призвал "сестер и братьев" уничтожать врагов.

"Уничтожить. Каждого, кто причастен к этой войне. рос солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блогеров. Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через десять лет. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни внуки. И Культурный Десант лично будет следить за тем, чтобы ничего не стерлось и все помнилось через годы. Уничтожить", — написал Серга.

В комментариях подписчики артиста назвали его гением современности, а само стихотворение охарактеризовали как шедевр.

Ранее Коля Серга рассказал о главных отличиях украинцев и россиян, а также отметил, что же ждет оба народа в будущем.

Напомним, что весной музыкант сделал памятное фото с Виталием Кимом и жестко высмеял путина.