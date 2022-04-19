"Лижет кнопку, закрывая двери в бункер на засов": Коля Серга в новом треке высмеял путина и россию

В своем новом треке Серга высмеял российских солдат, бесславно погибающих в Украине

Лишь недавно украинский поэт и музыкант Коля Серга порадовал украинцев стихотворением о подбитом российском крейсере "Москва", как уже выпустил новую песню, в которой высмеял путина и россию. Песня получила названием "Вынесем орду!".

Треком музыкант поделился на своей странице в Инстаграм.

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"Говорят, что лучше всего интуиция развита у крыс. Именно поэтому Скобееву зацепила эта песня настолько, что она ее показала в своём шоу с комментарием "Посмотрите, какая у украинцев больная фантазия". Но в душе (или там, где должна быть душа) она понимает, что это не фантазия, а пророчество. Ведь, украинцы потомки мольфаров и умеют видеть будущее раньше, чем остальные. Даже если это будущее россии", — прокомментировал Серга свое новое творение.

Песня Коли Серги о россии и путине

В своем новом треке Серга высмеял российских солдат, бесславно погибающих в Украине.

"Русский ванька топчет землю нашу в грязных сапогах. Выбирает, где удобней сбросить тело навсегда. Пулька ваньке нос укусит, ванька сляжет по пути, чтоб роскошною пшеницей через время прорасти", — поет Серга.

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Досталось от артиста и Путину. "Лижет кнопку, закрывая двери в бункер на засов", — охарактеризовал президента рф испонитель.

"…вынесем орду! На трезубец, как шампур, двуглавого орла! Чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла!", — такими словами завершает музыкант свою песню.

Как сообщал "Телеграф", ранее Pink Floyd впервые за 28 лет записали песню, которую посвятил Украине.