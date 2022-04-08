Укр

Pink Floyd впервые за 28 лет записали песню: она посвящена Украине (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Pink Floyd
Pink Floyd

Вокалистом выступил Андрей Хлывнюк из "Бумбокс".

Легендарная рок-группа Pink Floyd впервые за 28 лет записала новую песню. На это их подтолкнуло российское вторжение в Украину.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Песня "Hey Hey Rise Up" записана с целью поддержки украинского народа и выложена на популярных стриминговых платформах, все собранные от продажи деньги пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

В записи участвовали Ник Мейсон и Дэвид Гилмор, к которым присоединились Гай Пратт и Нитин Сони.

Примечательно также, что в качестве вокала группа использовала запись Андрея Хлывнюка из украинской группы "Бумбокс", когда он спел песню "Ой, в лузі червона калина" на Софиевской площади в Киеве.

Собственно название песни является отсылкой к последней строчке в песне, которая звучит как: "А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо"

Также Pink Floyd записали и видео к песне, где показывают кадры войны в Украине.

Стоит отметить, что сам Хлывнюк после начала вторжения вступил в ряды территориальной обороны Киева и был ранен во время одного из обстрелов.

Теги:
#Песня #Бумбокс #Андрей Хлывнюк #Группа Pink Floyd
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