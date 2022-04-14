"Матросы в суматохе сс*тся": украинский певец посвятил стих подбитому крейсеру "Москва"
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Певец сам продекламировал свое творение на видео
Украинский поэт и певец Коля Серга, служащий сейчас в ВСУ в Одессе, посвятил стих российскому военному крейсеру "Москва, который украинские военные подбили ракетами "Нептун" и который был послан по известному направлению защитниками острова Змеиный.
Видео, на котором он декламирует собственное сочинение, певец разместил в Инстаграм.
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"москва" спаленная пожаром
Скажи-ка дядя, ведь недаром
"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые
да говорят ещё какие,
теперь во власти нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает
Что нах*й это не ко мне!
А за москвой "победоносец",
уткнёт в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
"Калининград" и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!
Как сообщал "Телеграф", флагман Черноморского флота россии корабль "Москва" был поврежден и, вероятно, частично затоплен. В крейсер, как ранее стало известно, попали две ракеты "Нептун".