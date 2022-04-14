Укр

"Матросы в суматохе сс*тся": украинский певец посвятил стих подбитому крейсеру "Москва"

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Подбитый крейсер "Москва" Новость обновлена 14 апреля 2022, 13:21
Подбитый крейсер "Москва"

Певец сам продекламировал свое творение на видео

Украинский поэт и певец Коля Серга, служащий сейчас в ВСУ в Одессе, посвятил стих российскому военному крейсеру "Москва, который украинские военные подбили ракетами "Нептун" и который был послан по известному направлению защитниками острова Змеиный.

Видео, на котором он декламирует собственное сочинение, певец разместил в Инстаграм.

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"москва" спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром

"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые

да говорят ещё какие,

теперь во власти нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

матросы в суматохе ссутся,

пугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает

Что нах*й это не ко мне!

А за москвой "победоносец",

уткнёт в песок под морем носик,

драматургично как в кино,

"Калининград" и остальные,

друг с другом тесно, как родные,

украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

и море будет вновь открыто,

уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

и станут берега Одессы

столицей дайвинга, друзья!

Как сообщал "Телеграф", флагман Черноморского флота россии корабль "Москва" был поврежден и, вероятно, частично затоплен. В крейсер, как ранее стало известно, попали две ракеты "Нептун".

Теги:
#Россия #Коля Серга
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