Русский корабль, иди на х*й: украинцев восхитил ответ пограничника оккупантам

13 украинских защитников погибли, защищая остров от оккупантов.

Российские войска, которые в четверг, 24 февраля, начали вторжение на территорию Украины, после артиллерийского обстрела захватили остров Змеиный. Согласно данным советника главы МВД Антона Геращенко, до этого россияне предлагали пограничникам сложить оружие, но те отклонили это предложение.

Аудиозаписью их разговора чиновник поделился в своем телеграм-канале.

"Я русский военный корабль! Предлагаю сложить оружие, сдаться! В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", — слышно на записи.

"Русский корабль, иди на**й", — ответили ему пограничники.

По словам Геращенко, после этого разговора последовал массированный ракетный и артиллерийский обстрел острова, вследствие чего 13 бойцов Госпогранслужбы погибли.

"Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на**й, как посылали Запорожские казаки врагов Украины", — написал он.

Слова пограничников не остались без внимания пользователей сети.

Как сообщалось ранее, обстрелы территории Украины продолжаются и в ночное время суток. Согласно данным СВ ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях.

Кроме того сообщалось, что российские войска захватили аэропорт Гостомель, что под Киевом, однако позже его удалось отбить.