Укр

Бой за Гостомель: Арестович сообщил новые подробности

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Галина Михайлова Галина Михайлова, Анна Дворовенко
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Украинская армия пытается отразить атаку РФ по аэропорту в Гостомеле Новость обновлена 24 февраля 2022, 21:29
Украинская армия пытается отразить атаку РФ по аэропорту в Гостомеле

Бои за аэропорт в Гостомеле продолжаются.

Ситуация с аэропортом в Гостомеле под Киевом остается неопределенной. После захвата оккупантами сообщили, что украинской армии удалось его отбить, однако со временем это опровергли.

Около 21:00 в четверг, 24 февраля, советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил в Facebook, что российский десант на территории аэропорта удалось уничтожить.

Впоследствии Арестович изменил свое сообщение, написав, что продолжаются бои, а информация еще уточняется.

Напомним, что за время российского вторжения в Украину, которое началось утром в четверг, 24 февраля, российская армия обстреляла в Украине уже 32 гражданских объекта. Наступление происходит сразу по нескольким направлениям. В генштабе ВСУ сообщили об атаках из Черноморского региона. Также известно, что Украина потеряла несколько военнослужащих и мирных жителей.

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Теги:
#Украина #Россия #Аэропорт #Война #Гостомель
Украинская армия пытается отразить атаку РФ по аэропорту в Гостомеле
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