Бій за Гостомель: Арестович повідомив нові подробиці

Бої за аеропорт у Гостомелі продовжуються.

Ситуація з аеропортом у Гостомелі, що під Києвом, залишається невизначеною. Після захоплення окупантами повідомили, що українській армії вдалося його відбити, проте згодом це спростували.

Близько 21:00 у четвер, 24 лютого, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у Facebook, що російський десант на території аеропорту вдалося знищити.

Згодом Арестович змінив своє повідомлення, написавши, що бої продовжуються, а інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, що за час російського вторгнення в Україну, яке розпочалося вранці у четвер, 24 лютого, російська армія обстріляла в Україні вже 32 цивільних об'єкти. Наступ відбувається відразу з кількох напрямків. У генштабі ЗСУ повідомили про атаки з Чорноморського регіону. Також відомо, що Україна втратила кількох військовослужбовців та мирних жителів.

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