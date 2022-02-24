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Бій за Гостомель: Арестович повідомив нові подробиці

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Галина Михайлова Галина Михайлова, Анна Дворовенко
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Українська армія намагається відбити атаку РФ по аеропорту в Гостомелі Новина оновлена 24 лютого 2022, 21:29
Українська армія намагається відбити атаку РФ по аеропорту в Гостомелі

Бої за аеропорт у Гостомелі продовжуються.

Ситуація з аеропортом у Гостомелі, що під Києвом, залишається невизначеною. Після захоплення окупантами повідомили, що українській армії вдалося його відбити, проте згодом це спростували.

Близько 21:00 у четвер, 24 лютого, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у Facebook, що російський десант на території аеропорту вдалося знищити.

Згодом Арестович змінив своє повідомлення, написавши, що бої продовжуються, а інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, що за час російського вторгнення в Україну, яке розпочалося вранці у четвер, 24 лютого, російська армія обстріляла в Україні вже 32 цивільних об'єкти. Наступ відбувається відразу з кількох напрямків. У генштабі ЗСУ повідомили про атаки з Чорноморського регіону. Також відомо, що Україна втратила кількох військовослужбовців та мирних жителів.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

Теги:
#Україна #Росія #Аеропорт #Війна #Гостомель
Українська армія намагається відбити атаку РФ по аеропорту в Гостомелі
Київ
Бій за Гостомель: Арестович повідомив нові подробиці
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