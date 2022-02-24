Україна понесла перші людські втрати після вторгнення Росії: подробиці

Російські атаки на українські населені пункти не припиняються

Від початку ранкової атаки Росії Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів. Наразі відомо про мінімум вісім загиблих на території різних областей.

Про це повідомляють як пресслужба МВС, так і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Жертвами та постраждалими від обстрілів агресора стали мешканці Одеської, Донецької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.

Так, на Одещині росіяни атакували військову частину у місті Подільськ. Поки що відомо про шістьох загиблих та сімох поранених. Ще 19 людей вважаються зниклими безвісти.

Втрати серед військовослужбовців також зафіксовано на Херсонщині. Внаслідок ракетного обстрілу, який окупанти вели з території Кримського півострова, у Преображенці було вбито одного з прикордонників.

Є постраждалі серед мирних жителів України. Так, на Сумщині під обстріл росіян потрапила машина, всередині якої була жінка з дитиною. Обидва дістали поранення, але залишилися живі.

Не так райдужно склалася ситуація на Донеччині. Відомо, що через атаку путінських військових загинув один місцевий житель, ще двоє людей поранено.

Також у Кривому Розі була зроблена атака за складами 17-ї танкової БР. Ще на Сумщині, у Краснопіллі, російський безпілотник ударив по позиції бойового чергування.

Інформація про ймовірні жертви, постраждалих та їх кількість зараз уточнюється правоохоронними органами та владою.

Як повідомляв "Телеграф", війська РФ 24 лютого завдали артилерійських та ракетних ударів по українській території. Окрім цього російська армія перейшла кордон і напала на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмістях Києва та інших містах.