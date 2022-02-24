Путін вводить війська до України: у Харкові, Києві та інших містах повідомляють про вибухи

Росія пішла війною на Україну

Президент РФ Володимир Путін під ранок 24 лютого заявив про початок спеціальної воєнної операції проти України. Відразу після цього у низці міст України було чути вибухи та стрілянину.

Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

Отримати офіційну інформацію зараз неможливо.

Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела у Держприкордонслужбі уточнює, що Росія стріляє з "ГРАДів" вздовж усієї лінії держкордону від Донбасу і до Житомира.

У зоні ООС також помітне погіршення обстановки. Противник завдає ударів із реактивних систем залпового вогню "Град" у районі Маріуполя.