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Путін вводить війська до України: у Харкові, Києві та інших містах повідомляють про вибухи

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Путін вводить війська до України: у Харкові, Києві та інших містах повідомляють про вибухи Новина оновлена 24 лютого 2022, 05:49

Росія пішла війною на Україну

Президент РФ Володимир Путін під ранок 24 лютого заявив про початок спеціальної воєнної операції проти України. Відразу після цього у низці міст України було чути вибухи та стрілянину.

Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

Отримати офіційну інформацію зараз неможливо.

Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела у Держприкордонслужбі уточнює, що Росія стріляє з "ГРАДів" вздовж усієї лінії держкордону від Донбасу і до Житомира.

У зоні ООС також помітне погіршення обстановки. Противник завдає ударів із реактивних систем залпового вогню "Град" у районі Маріуполя.

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