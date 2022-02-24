Путін вводить війська до України: у Харкові, Києві та інших містах повідомляють про вибухи
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Росія пішла війною на Україну
Президент РФ Володимир Путін під ранок 24 лютого заявив про початок спеціальної воєнної операції проти України. Відразу після цього у низці міст України було чути вибухи та стрілянину.
Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.
Отримати офіційну інформацію зараз неможливо.
Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела у Держприкордонслужбі уточнює, що Росія стріляє з "ГРАДів" вздовж усієї лінії держкордону від Донбасу і до Житомира.
У зоні ООС також помітне погіршення обстановки. Противник завдає ударів із реактивних систем залпового вогню "Град" у районі Маріуполя.
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