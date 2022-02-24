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Працює ППО: мер Борисполя розповів про причини гучних вибухів (відео)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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ППО України працює по ворожим БПЛА в районі Борисполя Новина оновлена 24 лютого 2022, 06:21
ППО України працює по ворожим БПЛА в районі Борисполя

У районі Борисполя українські ППО працювали по невідомим БПЛА

Рано вранці четверга, 24 лютого, в районі міжнародного аеропорту "Бориспіль" та однойменного міста Київської області було чути гучні вибухи. Їх причиною виявилися сили протиповітряної оборони, які працювали по невідомих, ймовірно, російських, безпілотних літальних апаратах.

Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"У Борисполі ви чули всі постріли, вибухи. Хочу одразу заспокоїти — це працює наша армія, все нормально, все знаходиться під контролем. Це можна віднести до провокацій. Працює наша армія по невідомому літальному апарату. Швидше за все це безпілотники… Це працює наша армія, це війська ППО відбивають атаку невідомого літального апарату", — сказав мер міста.

Як повідомлялося, у четвер, 24 листопада, вночі Росія оголосила війну Україні, після чого завдала ракетних ударів по українській території.

Окрім цього російські війська перейшли кордон і увійшли на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Вибухи #Бориспіль #БПЛА
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