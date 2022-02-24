Работает ПВО: мэр Борисполя рассказал о причинах громких взрывов (видео)

В районе Борисполя украинские ПВО работали по неопознанным БПЛА

Рано утром четверга, 24 февраля, в районе международного аэропорта "Борисполь" и одноименного города Киевской области были слышны громкие взрывы. Их причиной оказались силы противовоздушной обороны, которые работали по неопознанным, предположительно, российским, беспилотным летательным аппаратам.

Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

"В Борисполе вы слышали все выстрелы, взрывы. Хочу сразу успокоить — это работает наша армия, все нормально, все находится под контролем. Это можно отнести к провокациям. Работает наша армия по неизвестному летательному аппарату. Скорее всего, это беспилотники… Это работает наша армия, это войска ПВО отбивают атаку неизвестного летательного аппарата", — сказал мэр города.

Как сообщалось, в четверг, 24 ноября, ночью Россия объявила войну Украине, после чего нанесла ракетные удары по украинской территории.

Кроме этого российские войска перешли границу и вошли на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.