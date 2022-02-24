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Путин объявил Украине войну: видео обращения

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Артем Калинин Артем Калинин
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Путин объявил Украине войну: видео обращения Новость обновлена 24 февраля 2022, 05:38

Президент России Владимир Путин объявил Украине войну. Об этом идет речь в ночном обращении.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

По словам Путина, он якобы "с уважением относится ко всем вновь созданным после распада СССР странам. Пример тому — помощь Казахстану". Но Россия не может существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории Украины.

"Нам с вами не оставили никакой возможности защитить наших людей, кроме той, которую мы используем сегодня… "Народные республики Донбасса" обратились к России с просьбой помочь", — заявил Путин, отметив, что оккупация Украины в его планы якобы не входит.

Между тем, в Харькове, Киеве и других городах сообщают о взрывах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также выступил с ночным заявлением, в котором обратился к россиянам.

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#Вторжение в Украину #Володимир Путін
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