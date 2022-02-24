Путін оголосив Україні війну: відео звернення

Президент Росії Володимир Путін оголосив Україні війну. Про це йдеться у нічному зверненні.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета — захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також суд над тими, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації", — заявив Путін у зверненні в ніч проти четверга.

За словами Путіна, він нібито "з повагою ставиться до всіх новостворених після розпаду СРСР країн. Приклад тому — допомога Казахстану". Але Росія не може існувати із постійною загрозою, що походить з території України.

"Нам із вами не залишили жодної можливості захистити наших людей, окрім тієї, яку ми використовуємо сьогодні… "Народні республіки Донбасу" звернулися до Росії з проханням допомогти", — заявив Путін, і зазначив, що окупація України до його планів нібито не входить.

Тим часом у Харкові, Києві та інших містах повідомляють про вибухи.

Раніше президент України Володимир Зеленський також виступив із нічною заявою, в якій звернувся до росіян.