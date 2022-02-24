Вторгнення Росії: стало відомо, скільки цивільних об’єктів обстріляно

У прес-службі штабу МВС порахували, скільки об’єктів було обстріляно російськими військовими

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, що попри заяви РФ про те, що цивільні об’єкти вони не обстрілюватимуть, на цей час в Україні обстріляно вже 32 цивільні об’єкти.

Передає пресцентр штабу МВС.

"За сьогодні вже зафіксовано 939 обстрілів нашої території російськими окупантами. Вони говорять про те, що вони не стріляють по цивільним об’єктам, а стріляють тільки по військових об’єктах. Так от, на цей момент ми можемо вже говорити про те, що знищено 6 мостів, і обстріляно 32 цивільні об’єкти військами РФ", — заявив Денисенко.

Раніше "Телеграф" писав, що наступ відбувається відразу з кількох напрямків. У генштабі ЗСУ повідомили про атаки з Чорноморського регіону.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кількох військовослужбовців та мирних жителів.