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Атаки продовжуються: оперативне зведення МВС (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Наслідки вибуху в Одесі Новина оновлена 24 лютого 2022, 15:12
Наслідки вибуху в Одесі

Агресор не зупиняється і продовжує атакувати

Російські війська не припиняють атакувати позиції українських військових після того, як 24 лютого вторглися до нашої країни.

Згідно з оперативним зведенням Міністерства внутрішніх справ, українські захисники стримують ворога на кількох флангах. Оборону тримають прикордонники, нацгвардія, збройні сили.

На 14:00 відомо, що на Київщині збили чотири вертольоти — К-52 біля Межигір’я та три — поблизу Гостомеля. Українські військові також постраждали – біля села Трипілля збили літак АН-26 ЗСУ. Вже відомо про загибель п’яти людей.

На Херсонщині в місті Олешки (Олешків) через обстріл евакуювали пожежну частину, а поблизу села Новозбурівка Скадовського району спалахнула техніка у військовій частині.

На Луганщині тривають бої. Повідомляється про втрати ворога біля Щастя.

На Одещині поранено 10 військовослужбовців під час обстрілу військової частини А-2800 в Іванівському районі. У них – осколкові поранення. В обласному центрі через вибух на вулиці Новомосковська спалахнув склад. Жертв та поранених немає. Як повідомляють у ДСНС, пожежа поширилася на 1500 м2.

Пожежні гасять склад в Одесі
Пожежні гасять склад в Одесі
Вибух в Одесі
Вибух в Одесі

Раніше "Телеграф" писав, що наступ відбувається відразу з кількох напрямків. У генштабі ЗСУ повідомили про атаки з Чорноморського регіону.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #ЗСУ
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