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На Київщині впав військовий літак ЗСУ — загинуло 5 людей

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Літак ЗСУ України спалахнув після падіння Новина оновлена 24 лютого 2022, 14:22
Літак ЗСУ України спалахнув після падіння

Усього на борту перебували 14 людей

На Київщині впав військовий літак ЗСУ. На його борту було 14 людей, п’ятеро з них загинули.

Про це повідомляє ДСНС України.

Між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ, на борту якого перебували 14 людей, повідомили у ДСНС. Після падіння літак спалахнув, внаслідок чого загинули 5 людей. На місце стягнули техніку та рятувальників. Що саме спричинило падіння поки не повідомляється.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТІМ АР Крим.

На цей час по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна збила вже сім військових літаків Росії та кілька вертольотів на підльоті до Києва.

Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

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#Україна #Росія #Війна
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