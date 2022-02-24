В Киевской области упал военный самолет ВСУ - погибли 5 человек
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Всего на борту находились 14 человек
В Киевской области упал военный самолет ВСУ. На его борту находились 14 человек, пятеро из них погибли.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ, на борту которого находились 14 человек, сообщили в ГСЧС. После падения самолет загорелся, в результате чего погибли 5 человек. На место стянули технику и спасателей. Что именно стало причиной падения пока не сообщается.
Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.
На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина сбила уже семь военных самолетов России и несколько вертолетов на подлете к Киеву.
Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.
"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".