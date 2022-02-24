Украина сбила седьмой военный самолет России

Еще один российский летательный аппарат был уничтожен в Луганской области.

На Донбассе украинские военные после начала российского вторжения сбили 7 самолетов Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

"Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области. Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый за сегодняшний день украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за утро вторника, 24 февраля, украинским военнослужащим удалось дать достойный отпор противнику, в том числе сбить 6 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета. Отразить нападение на Счастье, в ходе которого уничтожили 2 российских танка и около 50 российских оккупантов.

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Между тем, Россия ударила крылатыми ракетами по пригороду Киева — удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах.

Также мы писали, что украинские границы обстреливаются со стороны России и Белоруссии, напряженная ситуация и со стороны Крыма. Утром 24 февраля депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину.

Также "Телеграф" сообщал, что Украина потеряла два населенных пункта на Донбассе. В сети появились видео последствий ударов РФ по украинским объектам инфраструктуры.