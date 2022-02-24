Россия ударила крылатыми ракетами по пригороду Киева (видео)
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В Броварах оккупанты из ракет обстреляли военный объект.
В Киеве, после того, как утром обнаружили на Васильковской улице обломки российской ракеты, снова слышны взрывы.
Очевидцы сообщают о взрывах в Броварах, на Левом Берегу, слышно было во многих районах столицы.
В свою очередь советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что пригород обстреляли крылатыми ракетами.
"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — написал Геращенко.
В сети появилось видео взрывов.
Напомним, около 5:00 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.
Границы Украины обстреливают со стороны России и Беларуси, напряженная ситуация и на южных границах страны. Утром 24 февраля депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину.
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