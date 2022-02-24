Укр

Россия ударила крылатыми ракетами по пригороду Киева (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1666
Россия ударила крылатыми ракетами по пригороду Киева (видео) Новость обновлена 24 февраля 2022, 12:26

В Броварах оккупанты из ракет обстреляли военный объект.

В Киеве, после того, как утром обнаружили на Васильковской улице обломки российской ракеты, снова слышны взрывы.

Очевидцы сообщают о взрывах в Броварах, на Левом Берегу, слышно было во многих районах столицы.

В свою очередь советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что пригород обстреляли крылатыми ракетами.

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — написал Геращенко.

В сети появилось видео взрывов.

Напомним, около 5:00 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.

Границы Украины обстреливают со стороны России и Беларуси, напряженная ситуация и на южных границах страны. Утром 24 февраля депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину.

Теги:
#Росія #Києв
Солдаты РФ
Украина
Украина взяла в плен первых российских солдат
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Солдаты РФ
Украина взяла в плен первых российских солдат
Дата публикации
Категория
Украинцев призовут защищать Родину
В Украине объявят общую мобилизацию: подробности
Дата публикации
Категория
ВСУ сообщило о 7 сбитых самолетах РФ
Украина сбила седьмой военный самолет России
Дата публикации
Категория
Украинцы дают серьезный отпор российским оккупантам
ВСУ отвоевали Черниговскую область: россияне понесли большие потери
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)