Россия ударила крылатыми ракетами по пригороду Киева (видео)

В Броварах оккупанты из ракет обстреляли военный объект.

В Киеве, после того, как утром обнаружили на Васильковской улице обломки российской ракеты, снова слышны взрывы.

Очевидцы сообщают о взрывах в Броварах, на Левом Берегу, слышно было во многих районах столицы.

В свою очередь советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что пригород обстреляли крылатыми ракетами.

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — написал Геращенко.

В сети появилось видео взрывов.

Напомним, около 5:00 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.

Границы Украины обстреливают со стороны России и Беларуси, напряженная ситуация и на южных границах страны. Утром 24 февраля депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину.