Обломки ракеты в центре Киева: военный эксперт объяснил, что это было

Ракета упала утром в районе метро Голосеевская.

Обломки ракеты на улице Васильковская, 3, в Киеве относятся к типу противокорабельных ракет воздух-поверхность Х-31. Предположительно, ракету сбили силами противовоздушной обороны Украины.

Такое объяснение дал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков на своей странице в Facebook.

"Вот уже пошли в сети фото обломка российской противорадиолокационной ракеты Х-31 на Васильковской в Киеве.

Что означает этот обугленный кусок? То, что наши радиотехнические войска и ПВО работают. Ибо цель такой ракеты – это радиолокационные станции, а не жилые массивы. Верьте в ВСУ. Они трудятся. Они к этому 8 лет готовились", — написал военный эксперт.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

Украина уже потеряла несколько военнослужащих и мирных жителей. Известно о минимум восьмерых погибших на территории разных областей.

Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется) ".