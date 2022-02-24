"Привет от Путина": в Киеве сбили объект, похожий на российский беспилотник (фото)

На самом деле есть несколько версий, которые уничтожила киевская система ПВО

На одной из улиц Киева после начала полномасштабного вторжения России в Украину был сбит неопознанный летающий объект, который уже окрестили "поздравлением от Владимира Путина". По предварительным оценкам, техника может быть либо беспилотником русской армии, либо крылатой ракетой.

Фото с места происшествия опубликовал в своем Telegram-канале замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, инцидент произошел на Васильковской улице около 7 утра.

Улица Васильковская на карте Киева

Во время падения техника разбила один из бордов посреди улицы. Затем началось возгорание, оперативно устраненное работниками пожарно-спасательной службы.

Объект причинил немало вреда

Пока точной информации о том, чем есть сбитый объект, неизвестно.

Остатки военной техники

"То ли беспилотник остатки, то ли крылатой ракеты. Во всяком случае, поздравления от Путина", — написал Геращенко под снимками.

Напомним, что ранним утром 24 февраля Россия фактически объявила Украине войну, когда президент государства-агрессора разрешил российской армии войти на оккупированный Донбасс. Сразу после этого жители разных регионов страны начали сообщать о взрывах и даже пожарах.

Пока известно, что вражеские войска пересекли границу по меньшей мере в десяти разных точках, в частности на Харьковщине и Сумщине. В Луганской области планируется эвакуировать местное население с подконтрольных Украине территорий.

Сейчас по всему государству объявлено военное положение.