Укр

"Привет от Путина": в Киеве сбили объект, похожий на российский беспилотник (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
687
Вражескую технику уничтожили ранним утром Новость обновлена 24 февраля 2022, 08:00
Вражескую технику уничтожили ранним утром

На самом деле есть несколько версий, которые уничтожила киевская система ПВО

На одной из улиц Киева после начала полномасштабного вторжения России в Украину был сбит неопознанный летающий объект, который уже окрестили "поздравлением от Владимира Путина". По предварительным оценкам, техника может быть либо беспилотником русской армии, либо крылатой ракетой.

Фото с места происшествия опубликовал в своем Telegram-канале замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, инцидент произошел на Васильковской улице около 7 утра.

Улица Васильковская на карте Киева
Улица Васильковская на карте Киева

Во время падения техника разбила один из бордов посреди улицы. Затем началось возгорание, оперативно устраненное работниками пожарно-спасательной службы.

Объект причинил немало вреда
Объект причинил немало вреда

Пока точной информации о том, чем есть сбитый объект, неизвестно.

Остатки военной техники
Остатки военной техники

"То ли беспилотник остатки, то ли крылатой ракеты. Во всяком случае, поздравления от Путина", — написал Геращенко под снимками.

Напомним, что ранним утром 24 февраля Россия фактически объявила Украине войну, когда президент государства-агрессора разрешил российской армии войти на оккупированный Донбасс. Сразу после этого жители разных регионов страны начали сообщать о взрывах и даже пожарах.

Пока известно, что вражеские войска пересекли границу по меньшей мере в десяти разных точках, в частности на Харьковщине и Сумщине. В Луганской области планируется эвакуировать местное население с подконтрольных Украине территорий.

Сейчас по всему государству объявлено военное положение.

Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира
Украина
"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира
"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
Дата публикации
Категория
Российские войска атакуют практически всю территорию Украины
Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины (обновляется)
Дата публикации
Категория
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине
Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов
Дата публикации
Категория
Военное положение
В Украине введено военное положение: что это такое и какие запреты предусматривает
Дата публикации
Категория
Байден пообещал Путину быстрый ответ
Байден заявил, что Россия выбрала путь войны против Украины