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"Вітання від Путіна": у Києві збили об’єкт, схожий на російський безпілотник (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ворожу техніку знищили рано-вранці Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:00
Ворожу техніку знищили рано-вранці

Насправді є кілька версій, що саме знищила київська система ППО

На одній із вулиць Києва після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було збито неопізнаний літаючий об'єкт, який вже охрестили "вітанням від Володимира Путіна". За попередніми оцінками, техніка може бути або безпілотником російської армії, або крилатою ракетою.

Фото з місця події опублікував у своєму Telegram-каналі замміністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, інцидент відбувся на Васильківській вулиці близько 7 ранку.

Вулиця Васильківська на карті Києва
Вулиця Васильківська на карті Києва

Під час падіння техніка розбила один із бордів посеред вулиці. Потім почалося загоряння, яке оперативно усунули працівники пожежно-рятувальної служби.

Об’єкт наробив чимало шкоди
Об’єкт наробив чимало шкоди

Наразі точної інформації про те, чим є збитий об'єкт, невідомо.

Залишки військової техніки
Залишки військової техніки

"Чи то безпілотника залишки, чи то крилатої ракети. В будь-якому разі, вітання від Путіна", — написав Геращенко під знімками.

Нагадаємо, що рано-вранці 24 лютого Росія фактично оголосила Україні війну, коли президент держави-агресора дозволив російській армії увійти на окупований Донбас. Одразу після цього жителі різних регіонів країни почали повідомляти про вибухи та навіть пожежі.

Наразі відомо, що ворожі війська перетнули кордон щонайменше у десяти різних точках, зокрема на Харківщині та Сумщині. В Луганській області планують евакуйовувати місцеве населення з підконтрольних Україні територій.

Наразі по всій державі оголошено воєнний стан.

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