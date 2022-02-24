Україна у вогні: у мережі публікують перші відео вибухів

Вибухи чути у багатьох містах України

Ранок четверга, 24 лютого, став недобрим для мешканців України, — президент РФ Володимир Путін вирішив ввести війська на Донбас, після чого по багатьох містах стали гриміти вибухи.

Зібрали відео кількох із них.

Мало не найбільше постраждав Харків, там чули багато різних прильотів:

Вибухи у Харкові

Також обстріляли Маріуполь:

Вибухи у Маріуполі

Чули вибухи і в Одесі:

Вибухи в Одесі

А також у Дніпрі:

Вибухи у Дніпрі

Крім того, у мережі пишуть, ніби також вибухає щось під Дніпром, Краматорськом, Новою Каховкою та в інших містах.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пише, що ракети б’ють по центрах військового Управління, аеродромах, військових складах.