Обмеження прав та влада військових: що таке воєнний стан в Україні

Найголовнішою причиною оголошення воєнного стану є збройний напад на державу або його загроза

Резонансна заява лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка про можливий воєнний стан , який нібито має оголосити президент України Володимир Зеленський вже 1 грудня, викликала надто багато питань серед громадян.

У зв’язку із цим "Телеграф" розбирався, що передбачає воєнний стан і в якій ситуації його можуть запровадити в Україні.

У яких випадках вводять воєнний стан?

У Законі України "Про правовий режим військового стану" зазначено, що воєнний стан (ВС) у країні чи в окремих її частинах можуть запровадити у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Влада на час ВС, згідно із законом, переходить до військових. Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду президентом України та звільняється з посади.

Хто може вводити воєнний стан?

Процедура запровадження воєнного стану відбувається у кілька етапів:

Рада національної небезпеки та оборони (РНБО) має подати пропозицію про це президентові України. Президент має видати указ про введення воєнного стану. В указі має бути обґрунтування необхідності запровадження ВС, межі територій, де він запроваджується, повний перелік прав і свобод, які будуть тимчасово обмежені згідно з ВС із зазначенням терміну дії обмежень. Указ має бути негайно оприлюднений через ЗМІ. Верховна Рада (не пізніше ніж через дві доби після оприлюднення указу) збирається на засідання, на якому парламент підтверджує указ президента.

Вплив на суспільно-політичне життя

Після запровадження в Україні (або на окремих її територіях) воєнного стану забороняється проводити вибори (президента, Ради та навіть місцеві). Також забороняються масові збори, акції протесту, референдуми та внесення поправок до Конституції.

Президент, Рада та Кабмін на час дії ВС не можуть бути позбавлені своїх повноважень та посад, як і представники судів та правоохоронних органів.

Якщо термін повноважень президента завершився під час воєнного стану, його повноваження продовжуються до вступу на посаду нового глави держави, обраного після скасування ВС.

Влада при цьому здійснює військове командування (главком ЗСУ, командувач об’єднаними силами ЗСУ, командувачі видами та пологами військ (сил) ЗСУ, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з’єднань, військових частин ЗСУ та інших законних формувань) та військові адміністрації, які створюють на місцях як тимчасові державні органи.

Це ж військове командування може порушувати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо їхні дії спрямовані на порушення суверенітету, територіальну цілісність України, підрив його безпеки, пропаганду війни.

Обмеження прав та свобод

Військове командування згідно із законом має всі повноваження на обмеження прав і свобод громадян, якщо це необхідно для порятунку їхніх життів (перелік обмежень має утримуватися в указі президента про запровадження ВП).

Такими обмеженнями можуть бути:

посилена охорона та особливий режим роботи важливих об’єктів економіки та об’єктів, котрі забезпечують життєдіяльність населення;

запровадження трудової повинності;

використання потужностей та трудових ресурсів підприємств та організацій усіх форм власності для потреб оборони;

примусове відчуження майна приватної чи комунальної власності;

вилучення майна держпідприємств для потреб держави;

комендантська година;

особливий режим в’їзду-виїзду;

обмеження свободи пересування фізичних осіб та транспортних засобів;

перевірки документів та огляд речей;

примусове поселення (інтернування) громадян країни, яка загрожує нападом чи здійснює агресію;

обмеження чи заборона вибору місця перебування/проживання на відповідній території;

обмеження проходження невоєнної служби громадянами, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку у силових органах;

заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими речовинами, алкогольними напоями;

військово-квартирна повинность щодо розквартування військовослужбовців.

Наразі жодного указу президента України Володимира Зеленського оприлюднено не було. Залишається сподіватися, що такий стан речей залишиться лише на рівні чуток та здогадів.

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