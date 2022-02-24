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Україна запроваджує воєнний стан на всій території — Зеленський

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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В Україні вводять воєнний стан Новина оновлена 24 лютого 2022, 06:58
В Україні вводять воєнний стан

Звернення українського лідера з’явилося за кілька годин після вторгнення

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану в Україні на тлі вторгнення Росії, яке відбулося в ніч на четвер, 24 лютого.

Відповідне відеозвернення він опублікував о 6 годині ранку в соцмережах, повідомляє "Телеграф".

"Росія вдарила по нашій інфраструктурі і нашим прикордонникам, прикордонним загонам. У багатьох містах було чутно вибухи. Ми запроваджуємо військовий стан на всій території нашої держави", — наголосив Зеленський.

За його словами, він уже поговорив із президентом США Джо Байденом, і Америка вже готує міжнародну підтримку України.

"Сьогодні від кожного з вас потрібний спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України, — наголосив президент. — Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо. Слава Україні!".

Звернення Зеленського щодо вторгнення Росії в Україну
Теги:
#Військове положення #Володимир Зеленський
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