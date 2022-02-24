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Украина вводит военное положение на всей территории - Зеленский

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Украине вводят военное положение Новость обновлена 24 февраля 2022, 06:58
В Украине вводят военное положение

Обращение украинского лидера появилось через пару часов после вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в Украине на фоне вторжения России, которое произошло в ночь на четверг, 24 февраля.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в 6 часов утра в соцсетях, сообщает "Телеграф".

"Россия ударила по нашей инфраструктуре и нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах было слышно взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, он уже поговорил с президентом США Джо Байденом, и Америка уже готовит международную поддержку Украины.

"Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие, по возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины, — подчеркнул президент. — Без паники, мы сильные, мы всех победим. Слава Украине!".

Обращение Зеленского по поводу вторжения России в Украину
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#Военное положение #Владимир Зеленский
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