Украина вводит военное положение на всей территории - Зеленский

Обращение украинского лидера появилось через пару часов после вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в Украине на фоне вторжения России, которое произошло в ночь на четверг, 24 февраля.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в 6 часов утра в соцсетях, сообщает "Телеграф".

"Россия ударила по нашей инфраструктуре и нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах было слышно взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, он уже поговорил с президентом США Джо Байденом, и Америка уже готовит международную поддержку Украины.

"Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие, по возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины, — подчеркнул президент. — Без паники, мы сильные, мы всех победим. Слава Украине!".