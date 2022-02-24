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Путін заздалегідь заготував промову про напад на Україну — росЗМІ

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Президент РФ Новина оновлена 24 лютого 2022, 06:51
Президент РФ

Промова Путіна була записана ще 21 лютого

Президент РФ Володимир Путін, судячи з усього, прийняв рішення напасти на Україну далеко не в 24 лютого. Як мінімум, відповідне рішення було ухвалено ще у понеділок, 21 лютого.

Такий висновок можна зробити, виходячи з даних відеофайлу з промовою Путіна про напад на Україну, яка розміщена на сайті Кремля о 5-й ранку (за Київським часом) в четвер., 24 лютого

Про це пише російська "Новая газета" та публікує скріншот відповідної інформації.

Дані про відеофайл
Дані про відеофайл

Як повідомлялося, після того, як рано вранці в четвер, 24 листопада, Росія оголосила війну Україні, по українській території з боку РФ було завдано артилерійських та ракетних ударів по українській території.

Окрім цього російські війська перейшли кордон і увійшли на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

Також відомо, що у зв’язку з оголошенням війни президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Рада введе військовий стан.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Дата #Оголошення
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