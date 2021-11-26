Ограничения прав и власть военных: что такое военное положение в Украине

Самой главной причиной для объявления военного положения является вооруженное нападение на государство или его угроза

Резонансное заявление лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о возможном военном положении в Украине , которое якобы должен объявить президент Украины Владимир Зеленский уже 1 декабря, вызвало слишком много вопросов среди граждан.

В связи с этим "Телеграф" разбирался, что предусматривает военное положение и в какой ситуации его могут ввести в Украине.

В каких случаях вводят военное положение?

В Законе Украины "О правовом режиме военного положения" указано, что военное положение (ВП) в стране или в отдельных ее частях могут ввести в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Власть на время ВП, согласно закону, переходит к военным. Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается на должность президентом Украины, и освобождается от должности.

Кто может вводить военное положение?

Процедура введения военного положения происходит в несколько этапов:

Совет национальной опасности и обороны (СНБО) должен подать предложение об этом президенту Украины. Президент должен выдать указ о введении военного положения. В указе должно быть обоснование необходимости введения ВП, границы территорий, где оно вводится, полный перечень прав и свобод, которые будут временно ограничены в связи с ВП с указанием срока действия ограничений. Указ должен быть незамедлительно обнародован через СМИ. Верховная Рада (не позднее, чем через двое суток после обнародования указа) собирается на заседание, на котором парламент подтверждает указ президента.

Влияние на общественно-политическую жизнь

После введения в Украине (или на отдельных ее территориях) военного положения запрещается проводить выборы (президента, Рады и даже местные). Также запрещаются массовые собрания, акции протеста, референдумы и внесение поправок в Конституцию.

Президент, Рада и Кабмин на время действия ВП не могут быть лишены своих полномочий и должностей, как и представители судов и правоохранительных органов.

Если срок полномочий президента завершился во время военного положения, его полномочия продлеваются до вступления в должность нового главы государства, избранного после отмены ВП.

Власть при этом осуществляет военное командование (главком ВСУ, командующий объединенными силами ВСУ, командующие видами и родами войск (сил) ВСУ, командующие (начальники) органов военного управления, командиры соединений, воинских частей ВСУ и других законных формирований) и военные администрации, которые создают на местах как временные государственные органы.

Это же военное командование может поднимать вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины, подрыв его безопасности, пропаганду войны.

Ограничения прав и свобод

Военное командование по закону имеет все полномочия на ограничение прав и свобод граждан, если это необходимо для спасения их жизней (перечень ограничений должен содержаться в указе президента о введении ВП).

Такими ограничениями могут быть:

усиленная охрана и особый режим работы важных объектов экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

введение трудовой повинности;

использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны;

принудительное отчуждение имущества частной или коммунальной собственности;

изъятие имущества госпредприятий для нужд государства;

комендантский час;

особый режим въезда-выезда;

ограничение свободы передвижения физических лиц и транспортных средств;

проверки документов и досмотр вещей;

принудительное поселение (интернирование) граждан страны, которая угрожает нападением или осуществляет агрессию;

ограничение или запрет выбора места пребывания/проживания на соответствующей территории;

ограничение прохождения невоенной службы гражданами, которые находятся на военном или специальном учете в силовых органах;

запрет на торговлю оружием, сильнодействующими веществами, алкогольными напитками;

военно-квартирная повинность по расквартированию военнослужащих.

В настоящее время никакого указа президента Украины Владимира Зеленского обнародовано не было. Остается надеяться, что такое положение вещей останется лишь на уровне слухов и догадок.

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