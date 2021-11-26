Ограничения прав и власть военных: что такое военное положение в Украине
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Самой главной причиной для объявления военного положения является вооруженное нападение на государство или его угроза
Резонансное заявление лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о возможном военном положении в Украине, которое якобы должен объявить президент Украины Владимир Зеленский уже 1 декабря, вызвало слишком много вопросов среди граждан.
В связи с этим "Телеграф" разбирался, что предусматривает военное положение и в какой ситуации его могут ввести в Украине.
В каких случаях вводят военное положение?
В Законе Украины "О правовом режиме военного положения" указано, что военное положение (ВП) в стране или в отдельных ее частях могут ввести в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Власть на время ВП, согласно закону, переходит к военным. Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается на должность президентом Украины, и освобождается от должности.
Кто может вводить военное положение?
Процедура введения военного положения происходит в несколько этапов:
- Совет национальной опасности и обороны (СНБО) должен подать предложение об этом президенту Украины.
- Президент должен выдать указ о введении военного положения. В указе должно быть обоснование необходимости введения ВП, границы территорий, где оно вводится, полный перечень прав и свобод, которые будут временно ограничены в связи с ВП с указанием срока действия ограничений.
- Указ должен быть незамедлительно обнародован через СМИ.
- Верховная Рада (не позднее, чем через двое суток после обнародования указа) собирается на заседание, на котором парламент подтверждает указ президента.
Влияние на общественно-политическую жизнь
После введения в Украине (или на отдельных ее территориях) военного положения запрещается проводить выборы (президента, Рады и даже местные). Также запрещаются массовые собрания, акции протеста, референдумы и внесение поправок в Конституцию.
Президент, Рада и Кабмин на время действия ВП не могут быть лишены своих полномочий и должностей, как и представители судов и правоохранительных органов.
Если срок полномочий президента завершился во время военного положения, его полномочия продлеваются до вступления в должность нового главы государства, избранного после отмены ВП.
Власть при этом осуществляет военное командование (главком ВСУ, командующий объединенными силами ВСУ, командующие видами и родами войск (сил) ВСУ, командующие (начальники) органов военного управления, командиры соединений, воинских частей ВСУ и других законных формирований) и военные администрации, которые создают на местах как временные государственные органы.
Это же военное командование может поднимать вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины, подрыв его безопасности, пропаганду войны.
Ограничения прав и свобод
Военное командование по закону имеет все полномочия на ограничение прав и свобод граждан, если это необходимо для спасения их жизней (перечень ограничений должен содержаться в указе президента о введении ВП).
Такими ограничениями могут быть:
- усиленная охрана и особый режим работы важных объектов экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- введение трудовой повинности;
- использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны;
- принудительное отчуждение имущества частной или коммунальной собственности;
- изъятие имущества госпредприятий для нужд государства;
- комендантский час;
- особый режим въезда-выезда;
- ограничение свободы передвижения физических лиц и транспортных средств;
- проверки документов и досмотр вещей;
- принудительное поселение (интернирование) граждан страны, которая угрожает нападением или осуществляет агрессию;
- ограничение или запрет выбора места пребывания/проживания на соответствующей территории;
- ограничение прохождения невоенной службы гражданами, которые находятся на военном или специальном учете в силовых органах;
- запрет на торговлю оружием, сильнодействующими веществами, алкогольными напитками;
- военно-квартирная повинность по расквартированию военнослужащих.
В настоящее время никакого указа президента Украины Владимира Зеленского обнародовано не было. Остается надеяться, что такое положение вещей останется лишь на уровне слухов и догадок.
Как сообщалось, с октября 2021 года наблюдается скопление российских войск у границы с Украиной. В конце октября о нем писали западные СМИ. Позже эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби и этому же был посвящен визит в Москву главы ЦРУ Билла Бернса.
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22 ноября разведка США рассекретила информацию о возможном вторжении России в Украину, включая наиболее вероятные направления, откуда могут последовать удары.
При этом в России заявили, что любые заявления о наращивании военной мощи России на украинских границах являются "искусственным нагнетанием истерики".
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