Російські війська переходять кордон з Україною: що відомо

Тривожні повідомлення надходять з багатьох міст

Російська регулярна армія перетнула український кордон в різних напрямках. Атаки ворожих військ почалися на північному та східному кордонах, зокрема на Харківщині та Сумщині.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на замміністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

Початково інформація про перетин кордону із північного боку прозвучала від редактора "Цензор.Нет" Юрія Бутусова. Він заявив, що ВСУ чинять опір окупанту скрізь. Крім того, він заявляв, що атаковані окремі військові об'єкти.

За інформацією Геращенка, перший напад на український кордон був здійснений о 4:35 за Київським часом. Росіяни атакували Сумську область у районі Великої Писарівки.

Далі наступ відбувався, починаючи із 5 ранку. "Телеграф" наводить весь список, який опинився у вільному доступі:

04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі стор. РФ;

05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове";

05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ;

05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка";

05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ";

05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" — артилер. обстріл зі стор. РФ;

05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля";

05:23 ППр "Бачівськ" заходить бронетехніка;

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі;

05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ;

05:30 впс "Золочів" міномет. обстріл з боку РФ;

05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ.

Як ми вже писали, у багатьох великих містах України місцеві жителі повідомляють про вибухи та навіть пожежі. Тривожні повідомлення лунають із Києва, Харкова та Одеси.

Це почалося після того, як російський президент Володимир Путін офіційно дозволив російським військовослужбовцям розпочати спеціальну операцію на окупованому Донбасі. Своїм вчинком політик фактично оголосив Україні війну.