Российские войска переходят границу с Украиной: что известно

Тревожные сообщения поступают из многих городов

Российская регулярная армия пересекла украинскую границу в разных направлениях. Атаки вражеских войск начались на северной и восточной границах, в частности, на Харьковщине и Сумщине.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко.

Первоначально информация о пересечении границы с северной стороны прозвучала от редактора "Цензор.Нет" Юрия Бутусова. Он заявил, что ВСУ сопротивляется оккупанту везде. Кроме того, он заявлял, что атакованы отдельные военные объекты.

По информации Геращенко, первое нападение на украинскую границу было совершено в 4:35 по Киевскому времени. Россияне атаковали Сумскую область в районе Большой Писаревки.

Далее наступление происходило начиная с 5 утра. Телеграф приводит весь список, который оказался в свободном доступе:

04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со с. РФ;

05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово";

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ;

05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка";

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск";

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" — артиллер. обстрел со с. РФ;

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье";

05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника;

05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе;

05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ;

05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ;

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ.

Как мы уже писали, во многих крупных городах Украины местные жители сообщают о взрывах и даже пожарах. Тревожные сообщения раздаются из Киева, Харькова и Одессы.

Это началось после того, как российский президент Владимир Путин официально разрешил российским военнослужащим начать специальную операцию на оккупированном Донбассе. Своим поступком политик фактически объявил Украине войну.