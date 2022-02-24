Росія вдарила по Україні ракетами: подробиці від Геращенка

"Або Україна та світ зупинить нового Гітлера, або…"

Радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Росія, яка сьогодні в ніч на четвер розпочала вторгнення в Україну, вдарила по українських військових об’єктах, складах та аеродромах.

Про це він написав у себе у Facebook.

"Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі.

Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогодення у світі Нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера, або…", — написав він.

Нагадаємо, повідомляється про вибухи по всій Україні.

Раніше президент Росії Володимир Путін відкрито оголосив Україні війну.

Ще раніше президент України Володимир Зеленський також виступив із нічною заявою, в якій звернувся до росіян.