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Россия ударила по Украине ракетами: подробности от Геращенко

Автор
Артем Калинин Артем Калинин
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Россия ударила по Украине ракетами: подробности от Геращенко Новость обновлена 24 февраля 2022, 06:11

"Или Украина и мир остановит нового Гитлера или…"

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Россия, которая сегодня в ночь на четверг начала вторжение в Украину, ударила по украинским военным объектам, складам и аэродромам.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Упрвления, аеродромам, военным складам, у Киеве, Харькове, Днепру.

Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность. Или Украина и мир остановит нового Гитлера или…", — написал он.

Отметим, сообщается о взрывах в городах по всей Украине.

Ранее президент России Владимир Путин открыто объявил Украине войну.

Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский также выступил с ночным заявлением, в котором обратился к россиянам.

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