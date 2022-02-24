Россия ударила по Украине ракетами: подробности от Геращенко
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"Или Украина и мир остановит нового Гитлера или…"
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Россия, которая сегодня в ночь на четверг начала вторжение в Украину, ударила по украинским военным объектам, складам и аэродромам.
Об этом он написал у себя в Facebook.
Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Упрвления, аеродромам, военным складам, у Киеве, Харькове, Днепру.
Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность. Или Украина и мир остановит нового Гитлера или…", — написал он.
Отметим, сообщается о взрывах в городах по всей Украине.
Ранее президент России Владимир Путин открыто объявил Украине войну.
Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский также выступил с ночным заявлением, в котором обратился к россиянам.
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