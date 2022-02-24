У Києві оголошено повітряну тривогу: що робити у разі небезпеки

У столиці оголосили повітряну тривогу.

У деяких частинах Києва зранку у четвер, 24 лютого, увімкнули попереджувальні сирени. У столиці України оголосили повітряну тривогу.

Відповідна інформація з'явилася у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Жителів столиці закликають у разі ввімкнення сирен терміново пройти в укриття цивільного захисту. Вони є у всіх районах Києва, а детальне розташування таких об'єктів можна знайти на карті перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану в Україні на тлі вторгнення Росії, яке відбулося в ніч на четвер, 24 лютого.

Тим часом у Міноборони України повідомили, які частини України зазнають обстрілів. Зранку у соціальних мережах була інформація про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

Оперативну інформацію про останні події в Україні читайте у матеріалі "Телеграфу": "Війна: війська Путіна зайшли до України, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України (оновлюється)".