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Рєзніков повідомив, які частини України зазнають обстрілів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Олексій Резніков Новина оновлена 24 лютого 2022, 07:25
Олексій Резніков

Українців просять зберігати спокій.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков 24 лютого, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України, виступив із терміновим зверненням до українців.

"Дорогі українці! Ворог розпочав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центри військового управління та аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону та дає відсіч російським військам. Наші військові роблять все, щоб захистити вас і не дати агресору шанс на прорив", — написав Олексій Резніков у Facebook.

Міністр закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

"Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Ваш спокій та впевненість у Збройних силах України найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!", — додав Резніков.

Зазначимо, президент України у ніч на 24 лютого звернувся до громадян РФ через можливу війну.

Теги:
#Міноборони #Олексій Резніков
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