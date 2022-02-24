Укр

Резников сообщил, какие части Украины подвергаются обстрелам

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Алексей Резников Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:25
Алексей Резников

Украинцев просят сохранять спокойствие.

Министр обороны Украины Алексей Резников 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины, выступил со срочным обращением к украинцам.

"Дорогие украинцы! Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор русским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв", — написал Алексей Резников в Facebook.

Министр призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации. Слава Украине!", — добавил Резников.

Отметим, президент Украины в ночь на 24 февраля обратился к гражданам РФ из-за возможной войны.

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#Минобороны #Алексей Резников
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