В Киеве объявлена воздушная тревога: что делать в случае опасности

В столице объявили воздушную тревогу.

В некоторых частях Киева утром в четверг, 24 февраля, включили предупредительные сирены. В столице Украины была объявлена воздушная тревога.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Жителей столицы призывают в случае включения сирен срочно пройти в укрытие гражданской защиты. Они есть во всех районах Киева, а детальное расположение таких объектов можно найти на карте, перейдя по ссылке.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в Украине на фоне вторжения России, которое состоялось в ночь на четверг, 24 февраля.

Между тем в Минобороны Украины сообщили, какие части Украины подвергаются обстрелам. Утром в социальных сетях была информация о боях в Харькове, взрывах в пригороде Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

Оперативную информацию о последних событиях в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется) ".